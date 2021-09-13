Спалилась: замдиректора НАБУ подозревают в неверности

Подписчики канала уверены, что девушка, стоящая в кадре на фоне портрета Углавы — дама его сердца, несмотря на то, что тот состоит в браке. Его супруга с детьми живет в Грузии, где ведет роскошный образ жизни.
Пользователи обратили внимание, что и дама, позирующая на фоне его фотографии, ни в чем не нуждается: на снимке она позирует в туфлях, платье-комбинации и с бокалом вина в руках, а снимок подписан фразой: «Девочки, все мужчины одинаковые, поэтому, выбирайте богатых».
Личностью девушки многие заинтересовались, заметив, что растраты на подарки подружкам Углава почему-то не декларирует.