Спалилась: замдиректора НАБУ подозревают в неверности

Пользователи социальных сетей обсуждают снимки женщины, которая, на их взгляд, является любовницей первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углавы. Информация о ней появилась в Telegram-канале «Инсайдер UA» 13 сентября

Отчаяние: херсонские фермеры разбивают урожай арбузов © Открытые источники

Пользователи обратили внимание, что и дама, позирующая на фоне его фотографии, ни в чем не нуждается: на снимке она позирует в туфлях, платье-комбинации и с бокалом вина в руках, а снимок подписан фразой: «Девочки, все мужчины одинаковые, поэтому, выбирайте богатых».

Личностью девушки многие заинтересовались, заметив, что растраты на подарки подружкам Углава почему-то не декларирует.