Доктор экономических наук и эксперт Ассоциации Гостеприимства Украины Анна Романова предложила использовать нашествие медуз на украинский курорт Кирилловку в Запорожской области как фишку развития поселка. Такую новость 13 сентября написал РИА Мелитополь

Школьник из Запорожья вытер ноги об учебник украинского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Эксперт заметила, что первый шаг к развитию населенного пункта, местные власти уже сделали, возможно даже не поняв этого: в Кирилловке установили новый фонтан «Стихия воды», который очень напоминает изображение медузы Гаргоны.