«Сделайте их (медуз — ред.) фишкой, гастрономической достопримечательностью (да-да, я пробовала в люксовом ресторане Шанхая наших медуз), используйте экстракт медуз в SPA-процедурах для омоложения, организуйте фестиваль медуз, откройте Музей медуз… но делайте что-нибудь! А потом, когда научитесь не зависеть от стихии — поставьте памятник Медузе, которая научила управлять туристическим потоком и превращать минус на плюс», — посоветовала Романова.
Эксперт заметила, что первый шаг к развитию населенного пункта, местные власти уже сделали, возможно даже не поняв этого: в Кирилловке установили новый фонтан «Стихия воды», который очень напоминает изображение медузы Гаргоны.