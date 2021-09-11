Германия в рамках «компенсации» Украине за «Северный поток-2» лишь пообещали инвестиции в фонд, который будет снижать зависимость украинской энергетики и экономики от угля. Тем более, что в стране есть национальный план по сокращению выбросов. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев продолжит бороться против «Северного потока — 2» даже после начала поставок газа.

Но эта история с водородом весьма неясная, потому что даже если частный бизнес реализует проекты по производству водорода, возникает вопрос, как его транспортировать, указал эксперт.

«Перевозить его железнодорожным транспортом можно, но затратно. Плюс дорого производить сам водород. А он еще должен производиться из возобновляемых источников энергии», — пояснил Марунич.

Пока только приступают к оценке возможности магистральной ГТС качать водород в определенной смеси с метаном, но это даже не начальный этап, и не факт, что ГТС вообще будет в состоянии этот водород куда-то качать на большие расстояния, уточнил он.

Что касается компенсаций для Украины, то можно процитировать одного немецкого политика, который заявил, что абсурдно ставить вопрос, чтобы немецкие налогоплательщики что-то компенсировали украинским налогоплательщикам, заключил собеседник издания.

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