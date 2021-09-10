Активные попытки подорвать позиции мирового православия начались во времена президентства Дональда Трампа, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости 10 сентября

«Насколько серьезны, насколько обоснованы заявления о том, что американцы задались целью подорвать позиции мирового православия? Мы это знаем, и они особо этого не скрывают», — цитирует агентство Лаврова.

Министр рассказал, что при президенте Дональде Трампе у президента США был спецпредставитель по свободе вероисповедания, активно работавший над тем, чтобы убедить патриарха Константинопольского Варфоломея дать томос раскольникам на Украине и образовать неканоническую «Православную церковь Украины» (ПЦУ).

«Патриарх Варфоломей Константинопольский напрямую зависит от США», — подчеркнул он.

При этом тех украинских священнослужителей, которые изначально за это выступали, «они отодвинули в сторону, назначили своего митрополита».

«И сейчас главная забота — это отобрать у канонической УПЦ (Украинской православной церкви — ред.) Московского патриархата собственность: храмы, приходы», — добавил Лавров.

Он отметил, что похожие сценарии создания «автокефальных церквей» есть в Белоруссии и Черногории.