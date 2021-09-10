Депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин подал в Государственное бюро расследований и офис Генерального прокурора Украины заявление на депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, который на заседании Рады оттолкнул Гео Лероса от трибуны. Об этом Юрчишин написал в FAcebook 10 сентября

Ранее, 9 сентября, Тищенко напал на независимого парламентария Гео Лероса во время его выступления у трибуны Верховной Рады. Он пояснил свои действия тем, что Лерос стал оскорблять президента, а он хотел его остановить.

Тищенко напал на Лероса прямо у трибуны Рады - видео © Facebook, Geo Leros

«По моему мнению, в действиях Николая Тищенко усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 346 Уголовного кодекса Украины, — совершение насильственных действий в связи с государственной деятельностью народного депутата Украины, и частью первой статьи 351 Уголовного кодекса Украины — создание искусственных препятствий в работе народного депутата Украины», — написал Юрчишин.

По словам Юрчишина, теперь появится возможность проверить, готова ли генпрокурор Ирина Венедиктова наказать за проступок бывшего однопартийца по «Слуге народа» и доказать таким образом независимость правоохранительных органов от исполнительной власти.