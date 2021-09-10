По словам военного, российская армия задолго до событий 2014 года готовилась к «захвату» территории соседнего государства.
«Причем это не ограничивалось только Крымом или востоком Украины. Россия готовилась и продолжает готовиться к серьезной аннексии территории Украины», — убежден Буданов.
Он выразил мнение, что в 2014 году киевские власти совершили ошибку, поскольку не позволили применить силы ГУР против россиян на Крымском полуострове.
«Мы все хотели побыстрее вступить в бой», — посетовал генерал.
Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств. В Госдуме подобные обвинения в адрес России назвали фантазией в воображении киевских чиновников.
Украинские политики, напротив, нередко выступают с территориальными претензиями к Москве. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань «украинскими этническими землями», а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.