Если бы завтра объявили, что Россия и Белоруссия объединяются в единое государство, эта новость взорвала бы интернет. Вопрос в том, была ли от этого польза. Об этом рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Мамонтов: кто он © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк Николай Снопков сообщил (явно для внутренней аудитории), что Белоруссия полностью согласовала с Россией пакет интеграционных документов. Из сказанного стало понятно, что из 31-й «карты» осталось 28, зато по ним нет вопросов. И заместитель главы правительства РБ объявил переговорный процесс «на финишной прямой».

Жизнь пробивает себе дорогу в довольно скучных вещах, и общая налоговая база для наших стран и Союзного государства сделает больше, чем те или иные яркие заявления, уверен эксперт.

«Для меня было бы большим счастьем, если бы мы доинтегрировались до единого государства. Но я понимаю все сложности, которые для этого нужно пройти, если мы действительно этого хотим. Политика — искусство возможного. Есть социальная, экономическая и политическая реальность, и большими китайскими скачками тут двигаться нет смысла», — считает Мамонтов.

Даже если все эти межгосударственные программы будут согласованы, это уже будет большая победа, заключил собеседник издания.

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