Накануне саммита в эфире телеканала «Беларусь 1» первый заместитель премьер-министра РБ Николай Снопков сообщил (явно для внутренней аудитории), что Белоруссия полностью согласовала с Россией пакет интеграционных документов. Из сказанного стало понятно, что из 31-й «карты» осталось 28, зато по ним нет вопросов. И заместитель главы правительства РБ объявил переговорный процесс «на финишной прямой».
Жизнь пробивает себе дорогу в довольно скучных вещах, и общая налоговая база для наших стран и Союзного государства сделает больше, чем те или иные яркие заявления, уверен эксперт.
«Для меня было бы большим счастьем, если бы мы доинтегрировались до единого государства. Но я понимаю все сложности, которые для этого нужно пройти, если мы действительно этого хотим. Политика — искусство возможного. Есть социальная, экономическая и политическая реальность, и большими китайскими скачками тут двигаться нет смысла», — считает Мамонтов.
Даже если все эти межгосударственные программы будут согласованы, это уже будет большая победа, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.