Жизнь пробивает себе дорогу в довольно скучных вещах, и общая налоговая база для Союзного государства сделает больше, чем яркие заявления об интеграции России и Белоруссии, считает генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов

Владимир Мамонтов: кто он © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк Украина.ру

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече, которая пройдёт 9 сентября в Москве, подпишут все дорожные карты интеграции. Дипломат также сообщил, что Россия и Белоруссия подпишут программу общей интеграции 10 сентября на заседании союзного правительства двух стран, которое состоится в Минске.

Накануне саммита в эфире телеканала «Беларусь 1» первый заместитель премьер-министра РБ Николай Снопков сообщил (явно для внутренней аудитории), что Белоруссия полностью согласовала с Россией пакет интеграционных документов. Из сказанного стало понятно, что из 31-й «карты» осталось 28, зато по ним нет вопросов. И заместитель главы правительства РБ объявил переговорный процесс «на финишной прямой».

Комментарий Владимира Мамонтова:

- Я вчера много разговаривал с разными людьми, которые заинтересованы в наших отношениях с Белоруссией, и они говорят, что эта встреча в известном смысле рутинная.

Стороны три года готовили эти карты, много согласовывали, подступали, отступали, и, наконец, убрали те все те карты, которые точно не могут быть на данном этапе согласованы, и в результате подписывают большой блок экономических соглашений. Насколько я понимаю, каким-то чудом согласована одна очень болезненная вещь — цена на энергоносители, которая на данный момент устраивает и Россию, и Белоруссию.

Поэтому все эксперты в один голос мне отвечали, что никаких сюрпризов сверх этого (например, решения о еще более тесной интеграции) они не ждут. Но даже если все эти межгосударственные программы будут согласованы, это уже будет большая победа. Жизнь пробивает себе дорогу в довольно скучных вещах, и общая налоговая база для наших стран и Союзного государства сделает больше, чем те или иные яркие заявления.

Понятно, что если бы завтра объявили, что мы объединяемся в одну страну, это новость взорвала интернет. Была бы от этого польза? Не знаю. Но то, что мы согласовали многие параметры промышленной политики — это очень важно. Просто не все готовы погружаться в скучные материи. Как говорится, крот истории роет.

Для меня было бы большим счастьем, если бы мы доинтегрировались до единого государства. Но я понимаю все сложности, которые для этого нужно пройти, если мы действительно этого хотим. Политика — искусство возможного. Есть социальная, экономическая и политическая реальность, и большими китайскими скачками тут двигаться нет смысла.

Насколько я знаю, что создание наднациональных органов обсуждается, но Лукашенко неоднократно говорил, что этого не надо. Есть конспирологическая версия, что он это говорит специально, чтобы наши враги не подорвали нас на манной каше. Это красиво, кино можно снять, но я не уверен, что это имеет отношение к реальной жизни.

Те эксперты, которым нравится идея Союзного государства, все это оценивают позитивно и не ждут чудес. Предоставят ли нам президенты что-то яркое? Посмотрим. Если они это сделают — спасибо скажут.