Как отмечается, в процессе съёмок Мельник поскользнулся у края скалы и упал в воду. Ему на помощь прыгнул Зиничев, однако разбился о камни. Режиссера также спасти не удалось.

Александр Мельник родился в городе Червонопартизанск Ворошиловградской (позже Луганской — прим.) области.

Луганское пекло. О чём рассказывает фильм «Солнцепёк»
Луганское пекло. О чём рассказывает фильм «Солнцепёк»
© кадр из к/ф "Солнцепёк"
Получил образование инженера-гидролога, однако начал работу корреспондентом в газетах, а позже выбрал работу в кинематографе, став сценаристом и режиссёром.

Был членом гильдии кинорежиссёров России, снял знаковые картины «Новая земля» и «Территория». Александр Мельник был женат, у него остались трое детей и десять внуков.