Как отмечается, в процессе съёмок Мельник поскользнулся у края скалы и упал в воду. Ему на помощь прыгнул Зиничев, однако разбился о камни. Режиссера также спасти не удалось.
Александр Мельник родился в городе Червонопартизанск Ворошиловградской (позже Луганской — прим.) области.
Получил образование инженера-гидролога, однако начал работу корреспондентом в газетах, а позже выбрал работу в кинематографе, став сценаристом и режиссёром.
Был членом гильдии кинорежиссёров России, снял знаковые картины «Новая земля» и «Территория». Александр Мельник был женат, у него остались трое детей и десять внуков.