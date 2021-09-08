Глава российского Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев трагически погиб, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника, снимавшего учебный фильм по защите арктической зоны в Норильске, сообщила Маргарита Симоньян в своем Telefram-канале

Как отмечается, в процессе съёмок Мельник поскользнулся у края скалы и упал в воду. Ему на помощь прыгнул Зиничев, однако разбился о камни. Режиссера также спасти не удалось.

Александр Мельник родился в городе Червонопартизанск Ворошиловградской (позже Луганской — прим.) области.

Луганское пекло. О чём рассказывает фильм «Солнцепёк» © кадр из к/ф "Солнцепёк"

Был членом гильдии кинорежиссёров России, снял знаковые картины «Новая земля» и «Территория». Александр Мельник был женат, у него остались трое детей и десять внуков.