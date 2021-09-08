Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб, спасая упавшего в воду оператора. Об этом в своем Telegram-канале 8 сентября рассказала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян

Глава МЧС РФ Зиничев погиб во время учений © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны.

«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом», — написала Симоньян.

По ее словам, оператор также погиб.

Зиничев занимал должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 18 мая 2018 года.