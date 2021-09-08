Ранее стало известно, что Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны.
«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом», — написала Симоньян.
По ее словам, оператор также погиб.
Зиничев занимал должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 18 мая 2018 года.