Президент Украины Владимир Зеленский требовал от олигарха Рината Ахметова убрать из эфира принадлежащего ему телеканала «Украина 24» упоминания Дмитрия Разумкова и Виталия Кличко. Об этом 6 сентября сообщил Telegram-канал «Черный Квартал»

Вперед, к диктатуре! Зачем Зеленский через СНБО ввел санкции против СМИ и политической оппозиции © пресс-служба президента Украины Дмитрия Разумкова, и мэра Киева Виталия Кличко называют возможными конкурентами Зеленского на следующих президентских выборах.

«Иронично то, что под раздачу попал именно канал "Украина 24", куда в свое время перешли много журналистов с каналов Медведчука, с телеканала "Наш" и прочих СМИ. Видимо, думали, что тут с ними в демократию поиграют и будут слушать их мнение, разрешат свободно работать и доносить свои мысли так, как хочешь, включать тех политиков, каких хочешь и поднимать темы, какие хочешь. Вместо этого получили и уже выполнили приказ в лучших традициях украинских СМИ», — говорится в сообщении.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут в 2024 году.