Мать «слуги народа» попала в Книгу рекордов Украины

Мать депутата Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Владимира Крейденко Татьяна установила национальный рекорд - собрала самую большую в стране коллекцию петушков. Статья об этом 7 сентября вышла на «Вечернем Киеве»

Родилась женщина в год петуха и утверждает, что почти всю жизнь об этом не задумывалась, пока не зашла в гости к подруге, у которой увидела целый шкаф с фигурками лягушек. Татьяне Крейденко хобби в виде коллекционирования показалось забавным, и она решила тоже начать что-нибудь копить.

«Сразу начала рассуждать, кто мой герой. Но долго думать не пришлось: тогда как раз был год петушка — мой год по гороскопу! Из праздников дома осталась статуэтка петушка и подаренный дочерью подсвечник. С них все и началось», — вспомнила мать депутата.

В итоге коллекция получилась куда более серьезной, чем у подруги, собиравшей лягушек. В копилке Крейденко сейчас почти семь сотен статуэток, игрушек, монеток, украшений с изображением петухов. Также друзья и знакомые привозят Татьяне в подарок сувениры с этой птицей из Турции, Португалии, Франции, Латвии, Китая, Исландии, Италии, Норвегии и других стран. Есть и чисто украинские экспонаты.

«Как-то зашла в банк за пенсией. И мне на кассе предложили приобрести памятные монеты, которые ежемесячно НБУ (Нацбанк Украины — ред.) выпускает на разную тематику. Поинтересовалась, есть ли с петушком. И, как ни странно, монета таки была. Правда, в другом банке. Конечно, я купила ее», — рассказала женщина.

Журналисты поинтересовались у матери депутата, появится ли в ее коллекции живой петух, на что коллекционер ответила, что долгое время не любила этих птиц из-за громкого кукареканья по утрам, но, возможно, изменит решение.