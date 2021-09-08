Из Львовского горсовета сбежал лучший друг мэра города Андрея Садового – кот Левчик. Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook во вторник, 7 сентября

Украинский кролик-полицейский стал звездой соцсетей © Instagram/topotun_ua

В качестве вознаграждения за возвращение кота мэр пообещал «хороший подарок».

Кот Левчик появился в приемной городского главы Львова в начале сентября прошлого года. Животное спасли с дерева, которое растет рядом с Ратушей. У кота даже была собственная страница в Instagram, а сами львовяне присудили ему титул «кошачьего мэра».

Учения, которые прошли во Львовском горсовете 7 сентября, были максимально приближены к реальности — в Ратуше произошел «взрыв», работники были эвакуированы, а вход огорожен лентой. Вероятно, кот испугался шума и убежал.