«Друзья, потерялся наш кот Левчик. Возможно, он испугался взрыва, прогремевшего сегодня во время антитеррористических учений в городском совете. Если кто-то видел, знает где он, звоните», — написал Садовой.
В качестве вознаграждения за возвращение кота мэр пообещал «хороший подарок».
Кот Левчик появился в приемной городского главы Львова в начале сентября прошлого года. Животное спасли с дерева, которое растет рядом с Ратушей. У кота даже была собственная страница в Instagram, а сами львовяне присудили ему титул «кошачьего мэра».
Учения, которые прошли во Львовском горсовете 7 сентября, были максимально приближены к реальности — в Ратуше произошел «взрыв», работники были эвакуированы, а вход огорожен лентой. Вероятно, кот испугался шума и убежал.