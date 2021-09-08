Ранее депутаты от партии «Слуга народа» и группы «За будущее» внесли в Верховную Раду проект закона об обращении в ООН для признания Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ террористическими организациями.
«Украинская политическая элита несамостоятельна даже в пределах собственного государства. Она не может принимать решения, улучшающие положение Украины ни в области экономики, ни в области внешней политики», подчеркнул эксперт.
По словам Безпалько, данные законопроекты направлены ни на что иное, кроме как встряску медийной и экспертной среды.
Эксперт добавил, что украинское руководство может принять самые иррациональные решения вследствие того, что является внешне управляемым из Вашингтона.
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