Требования украинских властей не признавать результаты выборов в Госдуму РФ являются абсурдными и лишь имитируют политику. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

Ранее депутаты от партии «Слуга народа» и группы «За будущее» внесли в Верховную Раду проект закона об обращении в ООН для признания Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ террористическими организациями. С «Джавелинами» войну не выиграть: украинский депутат потребовал от США оружия © commons.wikimedia.org/пресс-служба президента Украины

«Украинская политическая элита несамостоятельна даже в пределах собственного государства. Она не может принимать решения, улучшающие положение Украины ни в области экономики, ни в области внешней политики», подчеркнул эксперт.

По словам Безпалько, данные законопроекты направлены ни на что иное, кроме как встряску медийной и экспертной среды.

Эксперт добавил, что украинское руководство может принять самые иррациональные решения вследствие того, что является внешне управляемым из Вашингтона.

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