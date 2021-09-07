Украина в своей антироссийской политике может добиться обсуждения любого абсурдного вопроса даже в ООН, но Украина связана признанными Минскими соглашениями, которые не дадут ей перевести враждебную риторику в практические шаги, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру

Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады в среду рассмотрят проект постановления об обращении к международному сообществу с просьбой не признавать выборы в Госдуму Российской Федерации. Также представители партии «Слуга народа» и группы «За будущее» внесли в парламент проект закона об обращении в ООН для признания ФСБ и Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ террористическими организациями.

Комментарий Богдана Безпалько:

- Я убежден, что эти инициативы не найдут полноценного отклика, но они могут быть использованы в пропаганде и для того, чтобы потрепать российским дипломатам нервы. Вообще можно добиться обсуждения любого абсурдного вопроса даже в ООН, но Украина связана признанными в ООН Минскими соглашениями, из которых она пока не вышла. А если Минские соглашения являются основополагающим документом по урегулированию на Донбассе, то не совсем понятно, как тогда можно будет признать российский Генштаб и другие структуры террористическими и на каком основании отказывать в легитимности избранным в сентябре депутатам Госдумы РФ.

Это имитация политики, это пиар, это реклама. Это то, чем в последние годы занимаются на Украине. Украинская политическая элита несамостоятельна даже в пределах собственного государства. Она не может принимать решения, улучшающие положение Украины ни в области экономики, ни в области внешней политики. Поэтому все, что элите остается, это имитация политики, реклама и пиар абсурдных заявлений, которые громко звучат, но ровным счетом ни к чему не приводят, кроме встряски медийной и экспертной среды.

В случае же выхода Украины из Минских соглашений есть позитивная и негативная стороны.

Если Украина откажется от «Минска», мы всегда сможем сказать, что до последнего пытались наладить мирное урегулирование на Донбассе, прикладывая к этому массу усилий. Мы шли к этому путем самоограничения. Мы всегда сможем сказать, что предприняли все усилия для достижения мира.

И если Украина сама выйдет из этих соглашений, так же, как из договора о дружбе с Российской Федерацией, вся ответственность за происходящее будет лежать исключительно на украинском руководстве. В этом случае сразу же встанет вопрос о том, что все санкции, которые были объявлены под предлогом того, что Россия якобы не соблюдает Минские соглашения, должны будут быть немедленно аннулированы, ведь получается, что теперь Минские соглашения не соблюдает сама Украина.

В то же время выход Украины из «Минска» будет, очевидно, означать возобновление боевых действий, фактически — войну, в которую мы можем оказаться втянуты частично или полностью и которая тоже может послужить поводом к внешнеполитическому, дипломатическому, экономическому давлению на Россию.

Россия не может просто отдать Украине Донбасс «на съедение». Там уже живут сотни тысяч наших граждан. Медленно, но верно Донбасс интегрируется с Российской Федерацией. Если после всего этого российская власть просто отдаст его киевскому руководству на уничтожение, а мы не сомневаемся, что именно это и произойдет, то она потеряет авторитет в глазах собственных граждан. Здесь уже не надо будет добиваться делегитимации депутатов Госдумы. Делегитимация произойдет автоматически, в силу последствий.

Надо быть готовым к любому развитию событий, даже если эти события кажутся нам невозможными или иррациональными. По подсчетам ряда экономистов, Украина потеряла 50% своего ВВП в результате разрыва экономической связи с Россией. Россия при этом потеряла 2% ВВП. Очевидно, что украинское руководство поступало так в силу внешнего политического управления. Но легче ли нам от этого?

Могли ли мы раньше предполагать, что руководство Украины пойдет на столь самоубийственные для собственной экономики, государства и общества шаги? Нет, мы никак не могли этого предполагать, но, тем не менее, это произошло. Поэтому нужно быть готовыми к совершенно разным путям развития событий.