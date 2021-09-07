Глава Союза добровольцев Донбасса, бывший первый председатель Совета министров ДНР

Журналист, политолог, предприниматель, публицист.

Родился 25 июля 1972 года в Москве.

В 1994 году окончил философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Затем окончил аспирантуру, специальность — социальная философия. Занимался проблемами этнических конфликтов и теорией элит.

Принимал участие в событиях 1993 года на стороне Верховного совета РФ. В 1993-1994 годах работал экспертом Российского фонда реформ.

Александр Бородай: В интересах России "Союз добровольцев Донбасса" готов воевать и с азиатами © Владимир Трефилов

С 1996 года — автор статей в газете «Завтра».

С 1998 года работал как независимый PR-консультант. Участвовал в избирательных кампаниях.

В 2001-2002 годах — замглавного редактора журнала «Русский предприниматель». С апреля 2001 года — соучредитель и генеральный директор ЗАО «Социомастер».

С марта 2014 года — советник премьера Крыма Сергея Аксенова.

С 16 мая по 7 августа 2014 года — премьер-министр Донецкой народной республики.

С 8 августа по 20 октября 2014 года — генеральный советник — первый заместитель председателя Совета министров ДНР Александра Захарченко.

С 27 августа 2015 года возглавил Союз добровольцев Донбасса.

Награды: герой ДНР, почётный гражданин ДНР, орден «За верность долгу».