Журналист, политолог, предприниматель, публицист.
Родился 25 июля 1972 года в Москве.
В 1994 году окончил философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Затем окончил аспирантуру, специальность — социальная философия. Занимался проблемами этнических конфликтов и теорией элит.
Принимал участие в событиях 1993 года на стороне Верховного совета РФ. В 1993-1994 годах работал экспертом Российского фонда реформ.
Был военным корреспондентом РИА Новости, освещал первую чеченскую войну. Снимал репортажи для каналов НТВ, ОРТ.
С 1996 года — автор статей в газете «Завтра».
С 1998 года работал как независимый PR-консультант. Участвовал в избирательных кампаниях.
В 2001-2002 годах — замглавного редактора журнала «Русский предприниматель». С апреля 2001 года — соучредитель и генеральный директор ЗАО «Социомастер».
С марта 2014 года — советник премьера Крыма Сергея Аксенова.
С 16 мая по 7 августа 2014 года — премьер-министр Донецкой народной республики.
С 8 августа по 20 октября 2014 года — генеральный советник — первый заместитель председателя Совета министров ДНР Александра Захарченко.
С 27 августа 2015 года возглавил Союз добровольцев Донбасса.
Награды: герой ДНР, почётный гражданин ДНР, орден «За верность долгу».