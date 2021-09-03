За жизнью и работой первого на Украине кролика-полицейского теперь можно следить в Instagram. Об этом сообщила 3 сентября в соцсети пресс-служба Днепропетровского государственного внутренних дел

Украинские полицейские провели операцию по спасению утки с утятами © CC0, Pixabay пушистого сотрудника полиции в специально сшитой форме.

«Кролика Топотуна часто сравнивают с Джуди Хопс из мультфильма "Зверополис". Это история о том, как нужно идти к своей цели и преодолевать препятствия, которые случаются на пути», — написали на странице кролика.

Авторы блога кролика-полицейского спросили читателей, какие, по их мнению, у него должны быть обязанности.

«В обязанности кролика входит очаровывать!» — заявили в комментариях.

В 2020 году служащие одной из частей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева приютили кота. Питомца назвали Чивас и присвоили ему звание майора.

Ранее, в декабре 2017 года, в МИД Украины по примеру Великобритании и Франции взяли на службу посольского кота по кличке Амбассадор и завели ему официальную страницу в Twitter. Однако с тех пор кошачий блог так и не обновлялся.