Сотрудники вуза разместили в соцсети фото пушистого сотрудника полиции в специально сшитой форме.
«Кролика Топотуна часто сравнивают с Джуди Хопс из мультфильма "Зверополис". Это история о том, как нужно идти к своей цели и преодолевать препятствия, которые случаются на пути», — написали на странице кролика.
Авторы блога кролика-полицейского спросили читателей, какие, по их мнению, у него должны быть обязанности.
«В обязанности кролика входит очаровывать!» — заявили в комментариях.
В 2020 году служащие одной из частей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева приютили кота. Питомца назвали Чивас и присвоили ему звание майора.
Ранее, в декабре 2017 года, в МИД Украины по примеру Великобритании и Франции взяли на службу посольского кота по кличке Амбассадор и завели ему официальную страницу в Twitter. Однако с тех пор кошачий блог так и не обновлялся.