Украина снялась с «крючка» Минских соглашений, считает советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он 2 сентября заявил в эфире программы «Право на власть»

Точка невозврата. Кабмин Украины фактически одобрил отказ от Минских соглашений © kmu.gov.ua Сергей Лавров заявил, что команда Зеленского «извивается как может» в попытка перевернуть Минские соглашения, и их нельзя «спускать с крючка».

«Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке… Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка минских соглашений… Это огромное наше достижение, прорывное», — заявил Арестович.

Ранее представители Киева неоднократно под разными предлогами уклонялись от выполнения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе и заявляли о необходимости их изменить.