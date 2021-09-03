Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что команда Зеленского «извивается как может» в попытка перевернуть Минские соглашения, и их нельзя «спускать с крючка».
«Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке… Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка минских соглашений… Это огромное наше достижение, прорывное», — заявил Арестович.
Ранее представители Киева неоднократно под разными предлогами уклонялись от выполнения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе и заявляли о необходимости их изменить.