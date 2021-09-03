Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко будет последним человеком, к советам которого станет прислушиваться глава государства Владимира Зеленский. Об этом сентября 2 сентября он заявил в эфире программы «Право на власть»

В частности, Ермак выразил уверенность, что в настоящее время Украина имеет лучшего президента за всю историю страны. Зеленский, по его словам, прислушивается к мнению опытных людей. «Лучший подарок»: Захарова пошутила про врученную Зеленскому в США книгу © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Но не думаю, что в этом списке есть пятый президент Украины», — заявил Ермак.

Ранее Пётр Порошенко дал совет своему преемнику о том, как ему следует вести себя на переговорах с американским лидером Джозефом Байденом. По его словам, Зеленскому на первой встрече с Байденом следовало сосредоточиться, прежде всего, на установлении доверия с главой Белого дома.

Кроме того, Порошенко заявил, что украинский лидер должен был подтвердить решительный настрой на углубление стратегического партнёрства и союзничества с США, готовность к проведению реформ в стране, в первую очередь в борьбе с коррупцией. Также, по мнению Порошенко, Зеленскому нужно было найти способ, чтобы привлечь Вашингтон «к прекращению российской агрессии в Донбассе» и противодействию «Северному потоку — 2».