Президент Украины Владимир Зеленский вернется из Вашингтона с «экономической зрадой». Об этом 1 сентября заявила бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передает РИА Новости

«Потерей Донбасса и Крыма не ограничимся»: Савченко расписала будущее Украины © Politeka.net

По ее словам, в таком случае украинская экономика будет падать дальше, и страна «влезет» в кредит с процентами.

«Это первая "экономическая зрада", это не поднимает экономику Украины», — считает экс-депутат.

Вторая «зрада», по ее словам, заключается в подписании меморандума по энергетике. Савченко отметила, что это не первый меморандум по строительству энергоблоков АЭС, который Украина подписывает с другими странами, но каких-либо конкретных результатов достигнуто не было.

В августе член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил о зависимости Украины от электроэнергии из России из-за системного кризиса в сфере энергетики, а также из-за запасов, которые не пополняются якобы из-за снятия в 2019 году запрета на импорт российской электроэнергии.