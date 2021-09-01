Речь идет о самолете авиакомпании Azur Air Ukraine (рейс QU-4538 «Шарм-эль-Шейх — Борисполь»), который совершал рейс 27 августа. Судя по информации FlightRadar, на следующий день после инцидента, самолет продолжил выполнять рейсы.
Бердий рассказала, что во время полета почувствовала сильное головокружение и усталость. Впоследствии оказалось, что ее плохое самочувствие напрямую связано с проблемами с самолетом, но никто из бортпроводников ничего не объяснял.
«Прошел час. В самолете сработали авиасигналы, какие-то звуки, мигалки, выпали кислородные маски. Пилот начал кричать: «Надевайте маски, надевайте маски, в самолете разгерметизация»… Кислородные маски очень старые. Кислородные подушки вначале еще немного раздувались, и то не все», — рассказала Бердий.
По ее словам, кислорода в масках хватило ненадолго. На борту находилось 249 человек вместе с детьми и экипаж самолета. Спустя 30 минут такого полета она заметила, как ее муж начал терять сознание из-за начала гипоксии. Женщине пришлось самой искать запасные кислородные маски.
Пролетев еще около 1,5 часов, пилот совершил аварийную посадку в Анталии. Пассажиров высадили в аэропорту и забрали через несколько часов другим самолетом этой же компании. Но, как утверждает Бердий, перед пассажирами не извинились и так ничего не объяснили.