Жительница Ивано-Франковска Кристина Бердий рассказала об ужасном состоянии самолета украинских авиалиний, который был вынужден совершить аварийную посадку в Анталии, не долетев до Киева из Шарм-эль-Шейха. Об этом на днях она написала в Facebook

«Сильная страна»: Украина впервые в истории заказала самолет на собственном предприятии © Эмма Солдатова / delo.ua / Эмма Солдатова / delo.ua / Перейти в фотобанк

Бердий рассказала, что во время полета почувствовала сильное головокружение и усталость. Впоследствии оказалось, что ее плохое самочувствие напрямую связано с проблемами с самолетом, но никто из бортпроводников ничего не объяснял.

«Прошел час. В самолете сработали авиасигналы, какие-то звуки, мигалки, выпали кислородные маски. Пилот начал кричать: «Надевайте маски, надевайте маски, в самолете разгерметизация»… Кислородные маски очень старые. Кислородные подушки вначале еще немного раздувались, и то не все», — рассказала Бердий.

По ее словам, кислорода в масках хватило ненадолго. На борту находилось 249 человек вместе с детьми и экипаж самолета. Спустя 30 минут такого полета она заметила, как ее муж начал терять сознание из-за начала гипоксии. Женщине пришлось самой искать запасные кислородные маски.

Пролетев еще около 1,5 часов, пилот совершил аварийную посадку в Анталии. Пассажиров высадили в аэропорту и забрали через несколько часов другим самолетом этой же компании. Но, как утверждает Бердий, перед пассажирами не извинились и так ничего не объяснили.