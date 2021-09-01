В документе отмечается, что ведомства двух стран планируют активизировать партнерство в сферах ядерной энергетики и использования возобновляемых источников энергии.
При этом, Вашингтон намерен «поддерживать усилия Украины в дальнейшей интеграции с Евросоюзом, в том числе путем модернизации и строительства ключевой энергетической инфраструктуры».
Власти США и Украины планируют работать над декарбонизацией экономики Украины, обеспечением ее энергетической безопасности и экспортного потенциала. Также предполагается, что стороны выйдут на взаимовыгодное сотрудничество в областях ядерной энергетики, солнечной и ветроэнергетики, применения водорода, хранения энергии.
Ранее стало известно, что европейские власти рассматривают Украину и в качестве одного из ключевых энергетических партнеров в рамках перехода на «зеленую» энергетику. Киев должен стать одним из ключевых поставщиков водорода, который должен заменить привычные газ и уголь.