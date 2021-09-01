Власти США поспособствуют интеграции Украины в состав Евросоюза путем создания новой и модернизации уже имеющейся в стране энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в совместном заявлении Вашингтона и Киева, опубликованном 31 августа на сайте американского министерства энергетики

"Зеленый", "желтый", "голубой". Особенности международной охоты на водород © CC0, Pixabay

При этом, Вашингтон намерен «поддерживать усилия Украины в дальнейшей интеграции с Евросоюзом, в том числе путем модернизации и строительства ключевой энергетической инфраструктуры».

Власти США и Украины планируют работать над декарбонизацией экономики Украины, обеспечением ее энергетической безопасности и экспортного потенциала. Также предполагается, что стороны выйдут на взаимовыгодное сотрудничество в областях ядерной энергетики, солнечной и ветроэнергетики, применения водорода, хранения энергии.

Ранее стало известно, что европейские власти рассматривают Украину и в качестве одного из ключевых энергетических партнеров в рамках перехода на «зеленую» энергетику. Киев должен стать одним из ключевых поставщиков водорода, который должен заменить привычные газ и уголь.