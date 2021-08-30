Старт сборки украинских самолетов Ан-132 на новом заводе в Саудовской Аравии, запланированный на 2021 год, перенесен на неопределенный срок, сказал гендиректор киевского госпредприятия «Антонов» Сергей Бычков сообщил в интервью изданию «Апостроф»

Причиной такого развития событий стал «европейский выбор» нового правительства саудитов, которое предпочло иметь дело с производителем самолетов из ЕС, рассказал он.

«На сегодняшний день в Саудовской Аравии сменилось правительство, они начали лоббировать Airbus, а с нами сотрудничество пока приостановилось», — признал Бычков.

Привет «Антонову»: Россия лишит Украину важного рынка © Пресс-служба ОАК / Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

По словам Бычкова, это стало «тактической ошибкой», которая привела к потерям времени и позволила европейскому Airbus потеснить украинских конкурентов.

В то же время чиновник надеется, что новый договор на производство украинских самолетов в Саудовской Аравии может быть подписан в 2022 году, хотя это не точно.

Договор с саудитами о разработке и производстве Ан-132 был подписан в 2016 году. Самолет предназначался для использования в вооруженных силах Эр-Рияда.