«Хотел бы выразить искренние соболезнования родным и близким погибших. Пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Терроризм — это зло, которому нет места на Земле. Победить его можно только объединив усилия. Необходимо удвоить международное взаимодействие по избавлению человечества от этой заразы», — заявил Антонов.
Накануне у аэропорта в Кабуле прогремело как минимум шесть взрывов. По информации Минздрава Афганистана, число жертв достигло 90, еще более 150 человек пострадали. Пентагон сообщил, что 13 американских военных погибли, среди них есть военный медик. Еще 20 получили ранения, состояние десятерых из них оценивается как критическое.
Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (ИГ). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением ИГ. После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ.
* Деятельность организации запрещена в РФ