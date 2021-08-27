Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте в Кабуле и подчеркнул, что победить терроризм можно только объединенными усилиями. Об этом 27 августа сообщили на Facebook-странице дипмиссии

Хватит ждать! Безнаказанность порождает терроризм © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Накануне у аэропорта в Кабуле прогремело как минимум шесть взрывов. По информации Минздрава Афганистана, число жертв достигло 90, еще более 150 человек пострадали. Пентагон сообщил, что 13 американских военных погибли, среди них есть военный медик. Еще 20 получили ранения, состояние десятерых из них оценивается как критическое.

Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула не было.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (ИГ). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением ИГ. После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ.

* Деятельность организации запрещена в РФ