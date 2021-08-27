Слова Владимира Зеленского о свободной и демократической Украине не стоит воспринимать всерьез. Это устоявшийся штамп, который используется из года в год всеми президентами страны. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Владимир Зеленский в своем выступлении по случаю Дня независимости заявил, что украинское государство состоялось и заняло достойное место среди демократических государств. По его словам, Украина уверенно смотрит в будущее, ведь у нее вековой опыт борьбы за свободу.

В качестве примера эксперт привел одну апокрифическую историю о Сталине, подлинность которой, правда, нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.

«Говорят, что однажды, выступая на съезде колхозников, Сталин сказал такую фразу: «Революция рабов потрясла основы Римской империи». А когда к нему пришла группа историков и спросила, какую революцию он имеет в виду, чтобы внести коррективы в учебники истории, он сказал: «Так я же выступал перед колхозниками»», — указал Бондаренко.

Понятно, что с исторической точки зрения может быть ряд претензий к выступлению Зеленского. Но он же выступал не перед историками. Его выступление носило политический характер, заключил собеседник издания.

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