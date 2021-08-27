Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении по случаю Дня независимости заявил, что украинское государство состоялось и заняло достойное место среди демократических государств. По его словам, Украина уверенно смотрит в будущее, ведь у нее вековой опыт борьбы за свободу.
В качестве примера эксперт привел одну апокрифическую историю о Сталине, подлинность которой, правда, нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.
«Говорят, что однажды, выступая на съезде колхозников, Сталин сказал такую фразу: «Революция рабов потрясла основы Римской империи». А когда к нему пришла группа историков и спросила, какую революцию он имеет в виду, чтобы внести коррективы в учебники истории, он сказал: «Так я же выступал перед колхозниками»», — указал Бондаренко.
Понятно, что с исторической точки зрения может быть ряд претензий к выступлению Зеленского. Но он же выступал не перед историками. Его выступление носило политический характер, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.