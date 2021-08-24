Сегодня большинство идеологических моментов на Украине согласовывается с так называемыми «западными партнерами» — это будет продолжаться до тех пор, пока Украина не будет сама определять свою идеологию, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Украина.ру.

Во вторник, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении по случаю Дня независимости Украины заявил, что украинское государство состоялось и заняло достойное место среди демократических государств. По его словам, Украина уверенно смотрит в будущее, ведь у нее вековой опыт борьбы за свободу.

- Константин Петрович, с кем же Украина воевала за свою свободу?

— Это не более чем фигура речи. Эту идеологическую формулу употребляли практически все президенты Украины. Это устоявшийся штамп, который используется из года в год. Я бы не обращал на него внимания.

В качестве примера можно привести одну апокрифическую историю о Сталине. Говорят, что однажды, выступая на съезде колхозников, он сказал такую фразу: «Революция рабов потрясла основы Римской империи». А когда к нему пришла группа историков и спросила, какую революцию он имеет в виду, чтобы внести коррективы в учебники истории, он сказал: «Так я же выступал перед колхозниками».

Понятно, что с исторической точки зрения может быть ряд претензий к выступлению Зеленского. Но он же выступал не перед историками. Его выступление носило политический характер.

- Зеленский объявил о введении нового украинского праздника — Дня Украинской государственности, который будет отмечаться в день крещения «Киевской Руси — Украины». Чем закончится противостояние этой концепции с концепцией Путина о том, что русские, украинцы и белорусы — один народ?

— Россия и Украина существуют сегодня как два независимых государства. Понятное дело, что между ними существует и конкуренция за прошлое. Вряд ли кто-то будет обращать внимание на то, кто более убедителен в этом процессе. И у Зеленского, и у Путина своя отдельная аудитория, свои адресаты их посылов, и каждый из них будет интерпретировать историю в зависимости от тех возможностей, которые предоставляет политический инструментарий.

- Считалось, что если Зеленский после своего прихода во власть будет делать русофобские и националистические заявления, он будет делать это более хитро и более респектабельно. Однако его все равно заносит в риторику Порошенко «Армия, мова, вира». Как вы это объясняете?

— Поскольку Украина является государством, лишенным субъектности, большинство идеологических моментов согласовывается с так называемыми «западными партнерами». Даже если завтра к власти придут Бойко и Медведчук, то в их выступлении вы увидите русофобские нотки. Это будет продолжаться до тех пор, пока Украина не будет сама определять свою идеологию.

- В 2000-е годы была популярна идея о том, что Украина может стать альтернативным центром Русского мира, только более свободным и более демократическим. Почему это не удалось?

— Да, с этой идеей выступали в свое время Станислав Белковский и Александр Лебедев. Была концепция «другой Руси». Я думаю, что время этой концепции еще придет. Она в принципе жизнеспособна. Просто пока что не нашлось политиков, которые были бы адекватны и взяли бы ее на вооружение.

- А что опаснее для Москвы — концепция анти-России или концепция «Вместо России»?

— Концепция Украины как анти-России играет только на руку России. Чем больше эта концепция будет звучать, тем более она будет востребована Россией. Путину же не надо особенно напрягаться. Соловьеву и Скабеевой достаточно включить любую антироссийскую картинку из Украины, и любой российский гражданин вряд ли захочет видеть такую Россию без Путина. Зато концепция Украины как альтернативной Руси опасна с точки зрения российской идеологии и государственной пропаганды.

- В МИД РФ заявили, что если Киев будет блокировать транзит российского газа через Украину, Москва сможет обойтись и без него. Почему прозвучало это заявление, и возможен ли в принципе такой сценарий?

— А это как в басне «Лисица и виноград». Когда лисица не смогла дотянуться до винограда, она объявила, что он зеленый. Точно так же поступают некоторые политики. Если они не могут контролировать некий процесс, они делают заявления в стиле «Да не очень-то и хотелось».

Теоретически такой сценарий возможен. Но все будет зависеть от тех объемов, которые потребляет Европа. Думаю, без украинского транзита тоже нельзя будет обойтись. Возможно, Европа завтра будет потреблять газа даже больше, чем сейчас.

Еще год назад говорили, что Европа будет сокращать потребление газа. Но мы видим, что на самом деле 2021 год показал, что Европа намерена только увеличивать закупки газа. Вполне возможно, что «Северный поток» и «Северный поток-2» просто не будут справляться с теми объемами газа, которые будет потреблять Европа. Тогда без украинской ГТС будет не обойтись.