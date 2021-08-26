Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер указал президенту Владимиру Зеленскому на основные проблемы в отношениях Украины и «главного евроатлантического партнера» в своей статье, опубликованной в англоязычном издании Kyiv Post 25 августа

«Некоторые силы в Киеве недовольны отсутствием прогресса по переговорам в формате "нормандской четверки", или даже предлагают его полностью заменить. Вашингтон не хочет вытеснять Францию и Германию из нормандского процесса» — пишет американский дипломат.

Ранее президент Зеленский выражал недовольство единственными международно признанными площадками по урегулированию конфликта на Донбассе и предлагал пересмотреть как Минские соглашения, так и состав стран, входящих в Нормандский формат (Россия, Германия, Франция, Украина). Президент Украины надеялся подключить к переговорному процессу США.

Опасный символизм Зеленского © president.gov.ua

Как отмечал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, «именно эти страны [Германия и Франция] в 2008 году отказали Грузии и Украине в ПДЧ [план действий по членству в НАТО], когда почти все было готово».

«Основной задачей, стоящей перед Киевом, является проведение критической массы реформ. За последние два года Киев добился неоднозначных результатов (в борьбе с коррупцией и установлении верховенства права — ред.)», — пишет экс-посол Пайфер.

Он советует Зеленскому «не перегнуть палку и не устанавливать непомерно высокую планку», чтобы не навредить украино-американским отношениям.