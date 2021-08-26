Уполномоченный правительства Германии по вопросу транзита газа через Украину Георг Граф Вальдерзее 27 августа посетит Киев, где проведет первый раунд переговоров о транзите газа, сообщает РИА Новости 26 августа со ссылкой на министерство экономики и энергетики ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе недавнего посещения Киева на прошлой неделе заявила, что консультации по продлению договора о транзите российского газа через Украину «уже начинаются».

«Уполномоченный правительства ФРГ по вопросу транзита газа через Украину Георг Граф Вальдерзее завтра отправится с первым визитом. В Киеве Георг Граф Вальдерзее встретится с украинским министром энергетики Германом Галущенко и председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко», — цитирует агентство сообщение министерства.

«Северный поток - 2»: Начало сертификации первой нитки, в США назначили спецпосланника по проекту © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Владимир Путин на встрече с Меркель отмечал, что РФ не против продлить договор о транзите газа через Украину, однако для этого европейские партнеры «Газпрома» должны заказывать достаточное количество «голубого топлива».

Глава российского газового монополиста Алексей Миллер в свою очередь заявил, что транзит газа через Украину может быть продолжен и после 2024 года, если это будет экономически обосновано.