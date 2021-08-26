Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе недавнего посещения Киева на прошлой неделе заявила, что консультации по продлению договора о транзите российского газа через Украину «уже начинаются».
«Уполномоченный правительства ФРГ по вопросу транзита газа через Украину Георг Граф Вальдерзее завтра отправится с первым визитом. В Киеве Георг Граф Вальдерзее встретится с украинским министром энергетики Германом Галущенко и председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко», — цитирует агентство сообщение министерства.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Меркель отмечал, что РФ не против продлить договор о транзите газа через Украину, однако для этого европейские партнеры «Газпрома» должны заказывать достаточное количество «голубого топлива».
Глава российского газового монополиста Алексей Миллер в свою очередь заявил, что транзит газа через Украину может быть продолжен и после 2024 года, если это будет экономически обосновано.