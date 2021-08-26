Двое шатающихся ребят 15-17 лет стали покрывать двери вагона надписями. Похоже, что они были пьяны.
Пассажир снял их из соседнего вагона, через стекло. При этом пассажиры в вагоне, который расписывали подростки, никак не попытались их остановить. Только под конец ролика один мужчина решился сделать им замечание.
«Им скажи замечание, так они в драку полезут», «Ну и г…о выросло», «Ждем видео, как будут мыть», «Может, это киевский Бэнкси, а вы сразу все налетели», «А вдруг это ветераны из Нацкорпуса, и не рисуют, а пишут патриотические лозунги», — отреагировали в комментариях.
Ранее малолетние блогеры снимали в метро Киева видео в стилистике фильма «Придурки». В процессе они залили вагон метро молоком. Им также удалось скрыться безнаказанными, потому что пассажиры не вызвали полицию и не сообщили об инциденте машинисту.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210713/1031823672.htmlРанее малолетние киевские блогеры облили вагон метро молоком и скрылись безнаказанными,