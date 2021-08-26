В Киеве компания подростков расписывала вагон метро маркерами, пассажиры никак не отреагировали и не вызвали полицию. Видео опубликовали в Telegram-канале «Киев оперативный» 26 августа

Нацисты и анархисты схлестнулись в киевском метро — видео © © AMY / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Пассажир снял их из соседнего вагона, через стекло. При этом пассажиры в вагоне, который расписывали подростки, никак не попытались их остановить. Только под конец ролика один мужчина решился сделать им замечание.

«Им скажи замечание, так они в драку полезут», «Ну и г…о выросло», «Ждем видео, как будут мыть», «Может, это киевский Бэнкси, а вы сразу все налетели», «А вдруг это ветераны из Нацкорпуса, и не рисуют, а пишут патриотические лозунги», — отреагировали в комментариях.

Ранее малолетние блогеры снимали в метро Киева видео в стилистике фильма «Придурки». В процессе они залили вагон метро молоком. Им также удалось скрыться безнаказанными, потому что пассажиры не вызвали полицию и не сообщили об инциденте машинисту.