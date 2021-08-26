Ранее специально проведенный мониторинг показал, что украинские телеканалы, несмотря на языковые законы, пользуются лазейками в законодательстве и продолжают показывать русскоязычные фильмы и сериалы.
Эксперт подчеркнул, что в то время украинский язык был естественный, его прекрасно знал каждый украинец.
«Западные украинцы разговаривали на более «вышуканом» и «шляхетном» языке (изысканном, но в то же время замусоренном какими-то польскими словами), но эти люди друг друга понимали», — указал Вышинский.
А сейчас, когда понимание отошло на второй план, и на первый план вышли политические задачи по украинизации, то бьют в первую очередь по пониманию и убьют одинаково хорошее владение и украинским, и русским языками, когда один еще не выучил, а другой уже забыл, уверен журналист.
До этого вряд ли дойдет, но к этому стремятся, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.