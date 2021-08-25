Паралимпийской чемпионкой на олимпиаде в Токио стала украинка Елизавета Мерешко, которая выиграла заплыв на 100 метров

В РФ не заметили антироссийский демарш украинцев на Паралимпиаде © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

За два дня с момента открытия игр Украина выиграла уже семь медалей: одну золотую, четыре серебряных и две бронзовых.

За один день Украина взяла сразу две серебряные медали. Антон Коль завоевал первое серебро. Уроженец Никополя стал вторым в плавании на спине на дистанции 100 метров. Еще одну медаль принес сборной шпажист Артем Манько.

Ранее Украина взяла первую медаль на Паралимпийских играх-2020 в Токио благодаря победе шпажистки Евгении Бреус. Она завоевала бронзу.