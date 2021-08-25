«Да, у МВФ были замечания (по закону о добровольном декларировании — ред.), в том числе о порядке применения. Основное условие МВФ — применение косвенных методов контроля», — заявил Марченко, отметил, что вопрос все равно остается дискуссионным.
Министр подчеркнул, что многие не поддерживают косвенные методы определения доходов, поскольку боятся налогового давления. Однако, по его словам, это нормальная история, когда налоговая «может оценить после декларирования прирост состояния любого».
Он отметил, что внедрение косвенных методов выявления доходов было основным условием Международного валютного фонда (МВФ) относительно старта системы добровольного декларирования доходов. Законодательная инициатива может быть представлена уже в этом году.
Ранее, по словам главы комитета Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниила Гетманцева, стало известно, что те, кто не сможет показать декларацию о налоговой амнистии либо объяснить происхождение доходов, будут обязаны доплатить налог с расходов.