Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Министерства финансов Украины данные о доходах своих граждан, поэтому ведомство стало разрабатывать законопроект о косвенных методах определения доходов. Об этом 25 августа сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко

«Да, у МВФ были замечания (по закону о добровольном декларировании — ред.), в том числе о порядке применения. Основное условие МВФ — применение косвенных методов контроля», — заявил Марченко, отметил, что вопрос все равно остается дискуссионным.

За послушание перед МВФ. Почему агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Он отметил, что внедрение косвенных методов выявления доходов было основным условием Международного валютного фонда (МВФ) относительно старта системы добровольного декларирования доходов. Законодательная инициатива может быть представлена уже в этом году.

Ранее, по словам главы комитета Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниила Гетманцева, стало известно, что те, кто не сможет показать декларацию о налоговой амнистии либо объяснить происхождение доходов, будут обязаны доплатить налог с расходов.