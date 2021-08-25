Украинская четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова удивилась тому, что ее не пригласили на празднование Дня независимости Украины. Ролик с комментариями ситуации она опубликовала в YouTube 24 августа

Я никому ничего не должна. На Украине затравили фигуристку Баюл за отказ от гражданства © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Спортсменка напомнила, что ранее от гражданства Украины отказалась украинская фигуристка Оксана Баюл, завоевавшая первое олимпийское золото Украины на Играх в Лиллехаммере в 1994 году. Баюл также сообщала, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

«Я не хотела бы такие радикальные меры принимать, но… Закрадывается мысль, что президент [Владимир Зеленский] пригласил только "своих"», — сказала Клочкова.

По ее словам, Украина теряет своих олимпийских чемпионов, потому что они становятся ненужными на родине.

Яна Клочкова завоевала на Олимпиадах четыре золотых и одну серебряную медали для Украины. Участница летних Олимпиад в 2000, 2004, 2008 годах. Установила 50 рекордов Украины, мировой рекорд и рекорд Европы.