Клочкова подчеркнула, что ее не пригласили на торжества по случаю 30-летия независимости Украины, несмотря на то что она самая титулованная спортсменка страны и носит звание Героя Украины.
Спортсменка напомнила, что ранее от гражданства Украины отказалась украинская фигуристка Оксана Баюл, завоевавшая первое олимпийское золото Украины на Играх в Лиллехаммере в 1994 году. Баюл также сообщала, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости Украины.
«Я не хотела бы такие радикальные меры принимать, но… Закрадывается мысль, что президент [Владимир Зеленский] пригласил только "своих"», — сказала Клочкова.
По ее словам, Украина теряет своих олимпийских чемпионов, потому что они становятся ненужными на родине.
Яна Клочкова завоевала на Олимпиадах четыре золотых и одну серебряную медали для Украины. Участница летних Олимпиад в 2000, 2004, 2008 годах. Установила 50 рекордов Украины, мировой рекорд и рекорд Европы.