Советскому Союзу удалось построить в Афганистане нормальное государство, просто оно просуществовало всего три года. Об этом рассказал обозреватель информационного агентства «Фергана» Александр Рыбин интервью изданию Украина.ру

Александр Рыбин: Пока уход США из Афганистана нанес ущерб только самим американцам © скриншот видео " Рабкор"

Эксперт пояснил, что главной причиной его падения было отсутствие со стороны ельцинской России помощи в виде боеприпасов и топлива, когда танки просто-напросто не ездили и не могли стрелять.

Если же говорить о том, почему самим афганцам не удается установить мир и порядок на своей территории, то главной причиной является неналаженность конфедеративной структуры. А это оптимальная форма существования, уточнил журналист.

«Швейцария, горная страна, тоже до XV века воевала. Она состоит из разных кантонов, которые говорят на разных языках. Но в XV веке договорились и до сих пор процветают. Хотя, повторюсь, это горная страна, где вообще ничего нет», — указал Рыбин.

Поэтому если в Афганистане найдутся те силы, которые сформируют конфедерацию, тогда это создаст возможность для создания того, что мы называем нормальным государством, заключил собеседник издания.

* — запрещённая в РФ террористическая организация

Полностью интервью можно прочитать здесь.