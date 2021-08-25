Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Эксперт пояснил, что главной причиной его падения было отсутствие со стороны ельцинской России помощи в виде боеприпасов и топлива, когда танки просто-напросто не ездили и не могли стрелять.
Если же говорить о том, почему самим афганцам не удается установить мир и порядок на своей территории, то главной причиной является неналаженность конфедеративной структуры. А это оптимальная форма существования, уточнил журналист.
«Швейцария, горная страна, тоже до XV века воевала. Она состоит из разных кантонов, которые говорят на разных языках. Но в XV веке договорились и до сих пор процветают. Хотя, повторюсь, это горная страна, где вообще ничего нет», — указал Рыбин.
Поэтому если в Афганистане найдутся те силы, которые сформируют конфедерацию, тогда это создаст возможность для создания того, что мы называем нормальным государством, заключил собеседник издания.
* — запрещённая в РФ террористическая организация
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