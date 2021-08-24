Ранее президент РФ Владимир Путин в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» указал на опасность превращения Украины в анти-Россию.
В своей колонке, посвященной 30-летию независимости Украины, Кучма пояснил, в чем он видит опасность такого превращения.
«Недавно он (Путин. — Ред.) сказал, что Украина превращается в анти-Россию. И что это представляет угрозу для россиян. Кто-то из наших "патриотов" воспринял это как комплимент — мол, правильно, так и надо. А я тут соглашусь с Путиным. Это действительно угроза — стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться лишь на негативе, только чтобы «не как у них». Отражение не живет самостоятельной жизнью», — написал Кучма.
Кучма добавил, что осознание Украиной «отдельности» от России было важно для понимания идентичности страны, но этого недостаточно для полноценной «формулы независимости».
Экс-президент заявил, что он однозначно за евроинтеграцию, но отметил, что Украине нужно определиться с направленностью, поскольку Евросоюз политически и ментально неоднороден.
Кучма — автор книги «Украина — не Россия» (издана в 2003 году).