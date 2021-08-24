Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что для построения независимости недостаточно постоянно декларировать противостояние с Россией, эта концепция является угрозой для страны. Об этом он написал в колонке 24 августа по случаю Дня независимости Украины на сайте издания «Левый берег»

Ранее президент РФ Владимир Путин в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» указал на опасность превращения Украины в анти-Россию.

В своей колонке, посвященной 30-летию независимости Украины, Кучма пояснил, в чем он видит опасность такого превращения.

«Недавно он (Путин. — Ред.) сказал, что Украина превращается в анти-Россию. И что это представляет угрозу для россиян. Кто-то из наших "патриотов" воспринял это как комплимент — мол, правильно, так и надо. А я тут соглашусь с Путиным. Это действительно угроза — стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться лишь на негативе, только чтобы «не как у них». Отражение не живет самостоятельной жизнью», — написал Кучма.

Кучма признался в обмане украинцев перед распадом СССР © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

Экс-президент заявил, что он однозначно за евроинтеграцию, но отметил, что Украине нужно определиться с направленностью, поскольку Евросоюз политически и ментально неоднороден.

Кучма — автор книги «Украина — не Россия» (издана в 2003 году).