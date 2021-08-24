Хотя у поляков были своеобразные отношения с немцами, все не выглядело так жутко, как потом рисовала после войны польская и советская пропаганда. Об этом рассказал глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в эфире ютуб-канала Украина.ру

Алексей Кочетков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Анджей Дуда подписал закон о реституциях. В соответствии с документом, решение, в результате которого имущество, которое у кого-то было конфисковано по той или иной причине, может быть оспорено в судебном порядке в течение 30 лет. Таким образом, польские граждане еврейского происхождения, которые лишились своей собственности во время Второй Мировой войны во время немецкой оккупации, не смогут его больше возвратить. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, потребовал изменить ныне действующее польское законодательство, так как это ущемляет интересы жертв Холокоста.

Сейчас уже в открытую пишут даже в самой Польше, что местное польское население в осуществлении окончательного решения еврейского вопроса немцам очень активно помогало, и хотя были случаи, когда ксендзы спасали евреев, имели место быть и массовые выдачи евреев, причём за деньги или другие ценности, отметил эксперт.

«Вот эта пресловутая Армия Крайова, которая сейчас считается одним из основных избавителей поляков, основной ударной силой польского сопротивления, тоже практиковала истребление евреев, в том числе и на территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Они с евреями поступали приблизительно так же, как поступали бандеровцы из Украинской повстанческой армии», — подчеркнул Кочетков.

Поэтому тот конфликт, который начался задолго до Второй мировой войны, после войны, уже когда была установлена «народная» власть в Польской народной республике, не потух, а продолжал тлеть и выливался в репрессии органов безопасности, в которых, как считают поляки, работало очень много евреев, заключил собеседник издания.