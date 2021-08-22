«Очень важно наше сотрудничество в области энергетики. Оно уже существует, но будет продолжено, и в связи с тем, что будет дальнейший трафик через газопроводную систему Украины из России в Европу. Я с российским президентом об этом говорила, что мы хотим как можно быстрее продолжать договор, который действует до 2024 года. Мы будем об этом говорить и в Европе, и с компаниями, которые здесь связанны с этим», — сказала она.
Также Меркель в очередной раз заявила, что Германия выступает за новые санкции против РФ, «если она попытается использовать «Северный поток 2» как оружие».
В июле США и ФРГ обнародовали условия сделки по «Северному потоку-2», согласно которым Вашингтон перестает препятствовать реализации проекта. В свою очередь, Берлин должен содействовать продлению контракта на транзит российского газа через Украину.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, запуск СП-2 нанесет Киеву ущерб, равный «минимум 2 миллиардам в год». Он подчеркнул, что Украина не согласна с позицией США и ФРГ относительно российского газопровода, и сообщил, что «Северный поток — 2» станет одной из центральных тем его переговоров с президентом США Джо Байденом.