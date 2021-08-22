Германия хочет, чтобы договор о транзите российского газа через Украину был продолжен как можно быстрее. Об этом 22 августа заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве

Александр Рар о том, чего достигла Меркель на переговорах с Путиным © РИА Новости, Михаил Климентьев

Также Меркель в очередной раз заявила, что Германия выступает за новые санкции против РФ, «если она попытается использовать «Северный поток 2» как оружие».

В июле США и ФРГ обнародовали условия сделки по «Северному потоку-2», согласно которым Вашингтон перестает препятствовать реализации проекта. В свою очередь, Берлин должен содействовать продлению контракта на транзит российского газа через Украину.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, запуск СП-2 нанесет Киеву ущерб, равный «минимум 2 миллиардам в год». Он подчеркнул, что Украина не согласна с позицией США и ФРГ относительно российского газопровода, и сообщил, что «Северный поток — 2» станет одной из центральных тем его переговоров с президентом США Джо Байденом.