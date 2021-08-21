Германия обижена на Украину из-за отказа Киева в полном объеме выполнять Минские соглашения. Об этом 20 августа сообщил научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, передает Sputnik

Восточное турне Меркель: зачем канцлер Германии едет в Россию и на Украину © REUTERS, Kay Nietfeld/Pool Ангела Меркель, и действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер, вложили свой авторитет в договоренности по Донбассу, однако они не будут оказывать давление на украинское руководство.

«И они довольно сильно обижены, что Украина не выполняет то, о чем договорились. Но будучи стратегическим союзником США, Германия не может и не хочет слишком сильно давить на Украину. Потому что понятно, что всякий враг России — это всегда друг Америки, а значит и друг Германии», — пояснил Журавлев.

Политолог добавил, что немцы гораздо сильнее страдают от украинских «вывертов» по газу, чем Россия.

Он предположил, что Меркель напомнит президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости выполнения Минских соглашения.

Накануне в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии. Меркель указала, что «нормандский формат» международного урегулирования в Донбассе переживает «некоторый застой». Как отметил в ответ российский лидер, нарушения Минских соглашений достигают такого масштаба, что Киев скоро вовсе перестанет их соблюдать. Он предупредил, что Украина готовит фактический односторонний выход из договоренностей, и призвал Меркель повлиять на украинские власти для выполнения всех их обязательств по Донбассу.