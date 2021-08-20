Украина строится как моноэтническое националистическое государство с допустимыми границами демократичности. Не допускается очень рьяно критиковать внешнее управление, ну и не допускается ни в каком виде русское (от языка до пророссийскости). Об этом рассказал киевский писатель Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

В этом плане националисты — естественные союзники Офиса президента, но если националисты начинают публично утверждать, что сам Офис недостаточно антирусский, тогда такие националисты уже сами становятся угрозой для власти, в этом их главный конфликт, уточнил эксперт.

«Ну а могут ли националистические организации существовать независимо от кого-либо — такое предположение само по себе наивно. Людям в принципе не свойственно без какой-либо мотивации заниматься иногда даже любимым делом. А здесь речь идет о централизованно организованных структурах, которые предполагают регулярные сборы, мобилизацию, экипировку, спортивную подготовку и выполнение чаще всего противозаконных действий», — указал Лесев.

Если будет зачищено руководящее звено и прекращено регулярное финансирование, они, естественно, в таком виде, как существуют сейчас, «работать» на улице не смогут, заключил собеседник издания.

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