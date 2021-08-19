В соцсети Facebook 18 августа появились фотографии украинца, сделавшего татуировку с изображением президента страны Владимира Зеленского на левой ноге

«Тату видишь? А оно есть!» Крутой похвастался наколкой в необычном месте © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк

«Скоро таких бить будут», «На ноге Зеленскому и место», «Через пару лет она сползет до пятки», «На другой ноге должен быть изображен Порошенко», «Представьте эту татуировку, когда он садится ср… ть», «Так это не татуха, а лишай такой», «Вот такие фанаты! Надо предложить зеленую морду, и — на лбу… И фосфором светиться в темноте!!! Так будут поклонники друг друга на расстоянии узнавать», «У кого такая татуировка на ногах или руках, нужно провести ампутацию, чтобы в следующий раз не могли прийти на участок и поставить галочку», — написали пользователи.