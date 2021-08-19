Украинские силовики устроили очередные обыски в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщила 18 августа пресс-служба столичной прокуратуры

В «Киевавтодоре» и администрации Кличко идут обыски © Facebook, Віталій Кличко

Предполагается, что с помощью коррупционных схем представители городских властей могли присвоить себе свыше одного миллиона гривен (более 2,7 миллиона рублей).

Ранее Подольская окружная прокуратура Киева устроила проверку в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в рамках расследования о нецелевой растрате бюджетных средств. Следствие установило, что в результате коррупционных действий чиновников городской бюджет понес убытки в размере более 4,5 миллиона гривен (порядка 12,4 миллиона рублей).

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что проверки силовиков в различных департаментах столичной администрации носят постановочный характер и проводятся для дискредитации городских властей.