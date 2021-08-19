Учитывая планы «крымской платформы», источники ее финансирования и суммы, которые выделяются на реализацию этих планов, это очень серьезная угроза для безопасности и территориальной целостности РФ. Об этом рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в интервью изданию Украина.ру

Денисов объяснил, с чем столкнется Россия из-за «Крымской платформы» © кадр из видео Украина.ру Григорий Карасин счёл нужным предостеречь участников «Крымской платформы», что их ждёт резкая реакция со стороны РФ и что участие в этом мероприятии государств и политических деятелей будет расцениваться как «прямое посягательство на суверенитет и территориальную целостность страны».

Эксперт пояснил, что на осень и на следующую весну запланированы десятки мероприятий по всему миру, на которых будет артикулироваться вопрос, связанный с тем, что Крым — это часть Украины, что Россия является страной, которая «оккупировала Крым».

Мы прекрасно понимаем, что на этих мероприятиях никто не будет говорить ни про никакой референдум в Крыму, ни про то, что население Крыма всегда тяготело к России, подчеркнул политолог.

«Будет пропагандироваться одна простая позиция, что Россия — захватчик, что против России необходимо и дальше применять санкционное давление, что Россия — это безответственная страна… И это только один, наверное, из самых малозначительных аспектов того, с чем мы столкнёмся в самое ближайшее время», — указал Денисов.

Если мы в очередной раз хотим сделать вид, что нас не волнует эта проблема, то мы, конечно, можем это сделать, Российская Федерация может на это пойти. Но мы в таком случае рискуем очень сильно оказаться в ситуации, когда мы действительно сами себя уверим в том, что это небольшая проблема, это частность, это то, на что можно закрыть глаза.

Россия может сделать вид, что это ее не волнует, но спустя некоторое время эта платформа очень неожиданно проявится, и Россия не будет готова не то что к асимметричному ответу, но и к симметричному, и к любому другому, заключил собеседник издания.

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