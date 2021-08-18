Правительство Украины на заседании 18 августа одобрило Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. Об этом сообщили на сайте Кабмина

Михаил Погребинский: Зеленский своими заявлениями про Донбасс сжёг все мосты © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Планируется создать новые рабочие места, комфортные условия для населения и для бизнеса, привлечь инвестиции, восстановить инфраструктуру, ж/д и авиасообщение.

«Мы предлагаем качественно новый подход к развитию территорий, пострадавших от войны. Сначала речь идет о подконтрольных правительству территориях. Но после деоккупации меры стратегии могут быть масштабированы и на другие районы Донетчины и Луганщины. Достичь этой цели мы предлагаем путем обеспечения благоприятных условий для инвесторов, которые создадут рабочие места и наполнят бюджеты, чтобы вдоль линии соприкосновения создать «пояс успешности», — заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

Ранее Резников сравнил Донбасс с раковой опухолью.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.