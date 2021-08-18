Согласно пояснительной записке к документу, задача стратегии — сформировать привлекательный для инвестиций регион с развитой инфраструктурой и обновленной материально-технической базой, которая станет обязательным условием для постепенной реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Планируется создать новые рабочие места, комфортные условия для населения и для бизнеса, привлечь инвестиции, восстановить инфраструктуру, ж/д и авиасообщение.
«Мы предлагаем качественно новый подход к развитию территорий, пострадавших от войны. Сначала речь идет о подконтрольных правительству территориях. Но после деоккупации меры стратегии могут быть масштабированы и на другие районы Донетчины и Луганщины. Достичь этой цели мы предлагаем путем обеспечения благоприятных условий для инвесторов, которые создадут рабочие места и наполнят бюджеты, чтобы вдоль линии соприкосновения создать «пояс успешности», — заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.
Ранее Резников сравнил Донбасс с раковой опухолью.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.