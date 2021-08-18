Железняк написал, что на внеочередном заседании Верховной Рады по поводу «Крымской платформы» 23 августа могут также рассмотреть кадровые изменения в Кабинете министров.
«Надо будет уволить одного министра, который, так сказать, продолжит карьеру в местном самоуправлении… пускай и столичном) Тоже вид развития общин и территорий», — написал он.
Сейчас глава министерства развития общин и территорий Украины — Алексей Чернышов.
Мэр Киева Виталий Кличко является главой КГГА, но ходят слухи, что в Офисе президента намерены снять его с должности.
Позднее Железняк добавил, что это «ложная тревога», и на заседании 23 августа депутаты не собираются рассматривать кадровые вопросы.