Спустя 3 часа после задержания за разгром декораций в советском стиле ко Дню независимости, которые установили в центре Киева, членов Нацкорпуса отпустили из Печерского управления полиции. Об этом 17 августа сообщает strana.ua

В Киеве начался скандал из-за инсталляции в память о советском прошлом Украины © glavred.info

Мэр Киева Владимир Кличко заявил, что появление таких инсталляций в центре столицы недопустимо и обвинил в их одобрении Офис президента.

Затем члены Нацкорпуса разнесли все советские декорации. Их задержали, к зданию Печерского управления полиции на митинг собрались их сторонники.

«После того как задержанных отпустили, собравшиеся сторонники "Нацкорпуса" разошлись», — говорится в сообщении.

По словам членов Нацкорпуса, задержанным не предъявили никаких обвинений. По данным главы Нацкорпуса Андрея Билецкого, четверо из восьми задержанных получили травмы в драке с полицией.