Ранее в Киеве разразился скандал из-за установки на алле Героев небесной сотни в преддверии празднования Дня независимости Украины декораций, напоминающих о советском периоде в истории страны. Среди них были автоматы с газировкой, интерьеры хрущевок, прилавок с мороженым.
Мэр Киева Владимир Кличко заявил, что появление таких инсталляций в центре столицы недопустимо и обвинил в их одобрении Офис президента.
Затем члены Нацкорпуса разнесли все советские декорации. Их задержали, к зданию Печерского управления полиции на митинг собрались их сторонники.
«После того как задержанных отпустили, собравшиеся сторонники "Нацкорпуса" разошлись», — говорится в сообщении.
По словам членов Нацкорпуса, задержанным не предъявили никаких обвинений. По данным главы Нацкорпуса Андрея Билецкого, четверо из восьми задержанных получили травмы в драке с полицией.