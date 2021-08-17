На американской военной базе в Кабуле остается 12 украинских военнослужащих-контрактников, которых до сих пор не эвакуировали на Украину. Об этом сообщил 16 августа 24-й канал

По словам сестры одного из украинских военных-контрактников, оставшиеся на базе в Кабуле 12 военных об эвакуации украинского самолета в ночь на 16 августа ничего не знал, с ними не выходили на связь дипломаты. У них есть еда и вода, а оружие конфисковали талибы.

Самолет с гражданами Украины не может вылететь из Афганистана © Facebook, Dmytro Kuleba

«Неужели не было больше наших граждан? Надо начинать из своих людей. У вас 12 ребят сидят на той базе», — сказала она.

Она выразила опасения, что украинских военных могут взять в плен талибы.

Также, по ее словам, в МИД Украины невозможно дозвониться, дипломаты не отвечают по электронной почте, связаться удалось лишь через Facebook ведомства.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что второй украинский самолет не может вылететь из Кабула. Сейчас, по его словам, идут переговоры с талибами, для чтобы организовать свободный коридор и вывезти всех на автобусе в аэропорт. Кулеба сказал, что на самолете Украины ведомство готово эвакуировать иностранцев.