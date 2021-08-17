«Рассматриваем указанные незаконные обыски и задержания как провокацию накануне инаугурационного саммита «Крымской платформы», — говорится в заявлении.
В частности, МИД Украины требует освободить пятерых человек, задержанных во вторник. Кроме того, Украина призвала международное сообщество усилить давление на Россию.
Во вторник правоохранительные органы Российской Федерации провели обыски в Крыму, в результате которых были задержаны пять крымских татар. Как сообщил юрист одного из задержанных, их подозревают в участии в организации, связанной с "Хизб ут-Тахрир"*.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно «возвращения» Крыма. Он состоится 23 августа 2021 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России