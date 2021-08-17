Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за обысков и задержаний в Крыму, считая соответствующие действия якобы намеренной провокацией перед проведением на Украине саммита «Крымская платформа». Соответствующее заявление 17 августа было обнародовано на сайте ведомства 17 августа

«Рассматриваем указанные незаконные обыски и задержания как провокацию накануне инаугурационного саммита «Крымской платформы», — говорится в заявлении.

«Крымская платформа» и неадекватные платформеры

Во вторник правоохранительные органы Российской Федерации провели обыски в Крыму, в результате которых были задержаны пять крымских татар. Как сообщил юрист одного из задержанных, их подозревают в участии в организации, связанной с "Хизб ут-Тахрир"*.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно «возвращения» Крыма. Он состоится 23 августа 2021 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России