«За ребенка 70 тысяч долларов США. К сожалению, это реальность. Реальность, которая была рядом с нами. В одной из специализированных клиник Киева… Организатор — руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы», — написал Клименко.
По его словам, заказчик мог получить ребенка после оплаты указанной суммы и фиктивного брака с украинкой. После чего «супруги» якобы заказывали услугу суррогатного материнства.
«В дальнейшем от детей "матери" отказывались, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии», — объяснил Клименко.
Полицейским удалось забрать трех новорожденных и передать их социальным службам, но еще не менее 13 детей были проданы и вывезены из Украины.
Ранее подобный случай СБУ разоблачила в Харьковской области. Там ребенка с полным пакетом документов продавали за границу за 60 тысяч долларов.