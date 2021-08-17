Клиника в Киеве занималась торговлей младенцами. Об этом сообщил 17 августа начальник национальной полиции Украины Игорь Клименко в своем Facebook

Комаровский объяснил, какие средства от комаров не повредят младенцам © Евгений Комаровский/Инстаграм

По его словам, заказчик мог получить ребенка после оплаты указанной суммы и фиктивного брака с украинкой. После чего «супруги» якобы заказывали услугу суррогатного материнства.

«В дальнейшем от детей "матери" отказывались, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии», — объяснил Клименко.

Полицейским удалось забрать трех новорожденных и передать их социальным службам, но еще не менее 13 детей были проданы и вывезены из Украины.

Ранее подобный случай СБУ разоблачила в Харьковской области. Там ребенка с полным пакетом документов продавали за границу за 60 тысяч долларов.