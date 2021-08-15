Российский политолог Сергей Михеев считает, что национальная политика Михаила Горбачева, а затем и Бориса Ельцина привела к тому, что в странах бывшего Советского Союза сейчас набирает силу притеснение русскоязычных граждан. Такую точку зрения он озвучил в интервью изданию Украина.ру

Ранее громкий скандал разгорелся в Казахстане, там местные националисты организовали «языковые патрули», которые заставляли извиняться местных жителей за использование русского языка.

По словам Михеева, после развала СССР практически все новообразованные государства стали строить этнократию, при которой априори будут ущемляться права нетитульных наций, которой в силу обстоятельств оказались преимущественно русские.

Горбачев и Ельцин «заигрывали с националистами и новыми властями в других государствах, давая им карт-бланш фактически в давлении на русских», полагает эксперт.

Эксперт сравнил «национал-патриотические Запады» Казахстана и Украины © Илья Намовир, Facebook

«И ясное дело, что подобная постановка вопроса в любом случае русских затрагивала, вне всякого сомнения. Поэтому сама по себе вся эта концепция, все это движение, даже если не осознанно, оно уже изначально было русофобским», — сказал он.

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