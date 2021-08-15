Ранее громкий скандал разгорелся в Казахстане, там местные националисты организовали «языковые патрули», которые заставляли извиняться местных жителей за использование русского языка.
По словам Михеева, после развала СССР практически все новообразованные государства стали строить этнократию, при которой априори будут ущемляться права нетитульных наций, которой в силу обстоятельств оказались преимущественно русские.
Горбачев и Ельцин «заигрывали с националистами и новыми властями в других государствах, давая им карт-бланш фактически в давлении на русских», полагает эксперт.
Политолог вспомнил знаменитую фразу первого президента РФ «берите суверенитета сколько сможете», обращенную к национальным окраинам внутри страны. При этом, отметил Михеев, Ельцин сразу отдал все, что мог отдать, всем бывшим постсоветским республикам за пределами России.
«И ясное дело, что подобная постановка вопроса в любом случае русских затрагивала, вне всякого сомнения. Поэтому сама по себе вся эта концепция, все это движение, даже если не осознанно, оно уже изначально было русофобским», — сказал он.
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