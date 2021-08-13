Министерство внутренних дел (МВД) России запретило въезд на территорию страны на 50 лет организатору националистических акций Til Maydani («Волна языка») в Казахстане Куату Ахметову. Об этом сообщили 12 августа на сайте силового ведомства

МВД РФ закрыло въезд в Россию для оскорбившего русских экс-посла Азербайджана © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В ведомстве подчеркнули, что аналогичные меры могут грозить иностранцам, призывающим к «деструктивным действиям в отношении Российской Федерации, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом».

Въезд в РФ также запретили бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде. Накануне экс-дипломат выступил с обращением к председателю Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому, в котором назвал политика «жирной свиньей» и «старым ослом».

На днях стало известно, что в Казахстане местные националисты устраивают проверки использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube. Русскоговорящих сограждан активисты обвиняют в фашизме, несмотря на то, что русский язык имеет в Казахстане статус официального.